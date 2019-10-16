الصحة المصرية: فحص أكثر من مليوني امرأة في مبادرة السيسي لدعم المرأة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة، وفرت الفحوص الطبية لأكثر من 2.2 مليون امرأة، منذ انطلاقها في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن المبادرة تستهدف ٢٨ مليون امرأة من سن ١٨ سنة فأكثر، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الأجيال المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم".

وتابعت، خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب، اليوم الأربعاء، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف الأفريقية 2063، وتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وتطبيقها بشكل كامل، مشيرة إلى أهمية تضافر كافة الجهود على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويعقد المؤتمر، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على المؤتمر الدولي للسكان، الذي استضافته مصر عام 1994 بالقاهرة.

وقالت الوزيرة المصرية، إن مصر تتميز بامتلاك قاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية ما بين 18- 29 تمثل نسبة 21 % من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61 % من السكان.

وتابعت: "لذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحوري لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار".