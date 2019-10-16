تصريحات جديدة للملك سلمان بشأن القضية الفلسطينية

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم في الرياض، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقد الملك جلسة مباحثات رسمية مع عباس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة #فلسطين، ويجدد خلالها - أيده الله - ،التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.https://t.co/y6e6so9h7l#واس pic.twitter.com/XN1uPjTeve — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2019

​وجدد العاهل السعودي تأكيده وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه عبر عباس عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

وبحسب الوكالة جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وبداية الشهر الجاري بعث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة شكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

​جاءت رسالة الرئيس أبو مازن تقديرا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني؛ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الرئيس الفلسطيني في رسالته: إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها.

​وأكد أبو مازن أن مواقف المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.

وفي ختام الرسالة، تمنى الرئيس الفلسطيني للعاهل السعودي موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعبين الفلسطيني والسعودي والبلدين مزيدا من التطور والنماء.