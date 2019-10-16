البحرية الليبية تنقذ 90 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، العميد أيوب قاسم، اليوم الأربعاء، أن فرق حرس السواحل الليبية قامت بإنقاذ 90 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي.

طرابلس - سبوتنيك. قال قاسم، في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه:

بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعي أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ يوم أمس الثلاثاء 15 (تشرين الأول) أكتوبر 2019، على تمام الساعة 06:00 صباحا، وبعد عملية بحث شاقة وفي ظروف اضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي علي متنه عدد (90) مهاجر غير شرعي.

وأشار البيان إلى أن كان من بينهم عدد 7 نساء، منهم عدد 2 حوامل وذلك علي بعد 95 ميل شمال غرب الخمس.

ولفت قاسم إلى أن "المهاجرين غير الشرعيين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة وغالبيتهم من الصومال"، مؤكداً بأن "تم التوجه بالمهاجرين غير شرعيين إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس والوصول بهم اليوم الأربعاء 16 اكتوبر 2019 حوالي الساعة 07:00 صباحاً".

وأوضح أنه "تم تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم وإرسال المرأتين الحوامل إلى إحدى المستشفيات"، موضحاً أنه "لايزال المهاجرون غير شرعيين بالنقطة في انتظار وصول حافلات إحدى مراكز الإيواء العاملة لاستلامهم حيث تم إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص، وفي حالة عدم حضور أي جهة سيتم إخلاء سبيلهم".

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير قانونية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.