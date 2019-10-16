الجيش السوري قد يدخل مدينة الطبقة اليوم أو غدا بعد سيطرته على المطار العسكري

سيطرت قوات الجيش السوري على مطار الطبقة الحربي سيطرة كاملة، ومن المتوقع أن تدخل المدينة خلال اليوم أو الغد.

موسكو - سبوتنيك. أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري قد يدخل مدينة الطبقة اليوم أو غدا بعد قيامه بالسيطرة الكاملة على مطار الطبقة الحربي، الذي كان تحت سيطرة "داعش" منذ عام 2014 وبعدها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2017.

وفي وقت سابق، دخلت طلائع الجيش السوري، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات، وثبتت بعض نقاط المراقبة في المدينة.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "طلائع الجيش السوري تدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات وتثبت بعض نقاط المراقبة في المدينة".

وانتشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة.

وشوهدت ضمنها دبابات "تي-62إم" المزودة بما يسمى بـ"حواجب إيلييتش" (نسبة إلى الزعيم السوفيتي ليونيد إيلييتش بريجنيف) التي تمثل حماية إضافية وتحصّن أبراج الدبابات ضد الإصابة بالصواريخ.

وكانت طلائع الجيش السوري، قد دخلت في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، إلى مدينة الطبقة ووصلت إلى محيط مطار الطبقة العسكري الذي تسيطر عليه "وحدات الحماية الكردية" بريف الرقة الجنوبي.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في الرقة أن وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في محيط المطار بعدما قطعت، في وقت سابق من مساء أمس، معبر (الطبقة)، الذي تسيطر عليه "وحدات الحماية الكردية" على طريق (حلب الطبقة) إلى الجنوب الشرقي من الطبقة بنحو 16 كيلومترا.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".