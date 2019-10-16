Widgets Magazine
تسجيل
18:53 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث

    بعد زيارة إيران والسعودية... ماذا أنجز عمران خان بين طهران والرياض؟

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    بعد زيارته إلى إيران، وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن محاولاته المكوكية لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، وجمعهما حول طاولة تفاوض واحدة.

    العاهل السعودي الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان
    © AP Photo /
    هل تنجح باكستان في رأب الصدع بين طهران والرياض؟
    المسؤول الباكستاني الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع البلدين، طار إلى المملكة محملًا بـ"وجهة نظر الإيرانيين"، لنقلها إلى المسؤولين السعوديين، بحسب ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني.

    ورغم صعوبة الأمر، أكد مراقبون سعوديون وإيرانيون، أن رئيس الوزراء الباكستاني، على الرغم من عدم إعلانه نتيجة جولته، قد ينجح في جمع الرياض وطهران حول طاولة واحدة، في إسلام آباد.

    محاولات باكستانية

    واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزير، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الرياض.

    وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

    وأضافت الوكالة أنه حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

    كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.

    ويزور خان السعودية بعد زيارة مماثلة أداها قبل يومين إلى إيران، وسط تقارير إعلامية عن قيام باكستان بوساطة للتقريب بين البلدين.

    ضغوط مستمرة

    الكاتب والمحلل السعودي، شاهر النهاري، قال إن "الوضع المتأزم منذ أربعة عقود بين السعودية وإيران يعد من أهم عوامل إشعال الفوضى، التي انتشرت في الشرق الأوسط، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي، ومؤخرا بقيام إيران بدعم الحوثيين، وبعد أعمال التخريب في الخليج العربي، والتعديات الصارخة على المنشآت المدنية من قبل الحوثي، ومؤخرا الهجوم على منطقة أبقيق السعودية، الذي أوصل الأمور إلى منطقة الحرج الأعلى".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدبلوماسية السعودية العريقة لم تكن متعجلة في اتخاذ قرار الحرب، والذي تتمناه إيران، للخروج من ضيقتها، ومن الضغوطات الأمريكية، والحصار، الذي يشعل الداخل الإيراني بين الفينة والفينة، ويجعل أياديها في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن تضمحل، وتضعف، بأسباب نقص الدعم، وانفضاح المشروع الإيراني، الذي يسعى لتصدير الثورة الطائفية، ولاحتلال الدول العربية".

    وتابع: "الضغوطات مستمرة، والدبلوماسية العالمية تعمل حاليا على عدم إشعال منطقة الشرق الأوسط، بفوضى جديدة، تزيد من الخراب والهجرة والحروب".

    وعن المساعي الباكستانية، للتوسط بين الطرفين قال: "كان من ضمن تلك التدخلات، ما قامت به دولة باكستان، نظرا لعلاقاتها المتينة مع السعودية، وجيرتها مع إيران، واكتراثها بأي فعل أو رد فعل، قد يؤثر عليها مباشرة".

    حوار قريب

    واستطرد: "السعودية منفتحة على الحوار، إذا كان عقلانيا، ويأتي من قبل وسيط يفهم الفحوى، ويقدر الظروف، والقدر، ويستطيع تخيل الأهداف، التي تحاول إيران الخلوص إليها، ولي العهد السعودية نفى، كما نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي، من رئيس الوزراء، عمران خان، بالقيام بالوساطة مع إيران".

    وأشار إلى أن "ظريف علق على زيارة عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، للسعودية، وثمن جهوده التي تسعى للسلام في المنطقة، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤيد هذا الحوار، وتدفعه للأمام، خصوصا وأن الرئيس ترامب، يستعد لانتخابات الرئاسة الأمريكية للفترة القادمة، وأنه لا يريد الدخول في حروب في الشرق الأوسط، رغم تشديده على بقاء واستمرار العقوبات المشددة على إيران، حتى تغير سلوكها، وتوافق على أن يشمل الحوار مفاعلها النووي، وصواريخها البالستية، وميليشياتها المسلحة".

    وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني – والكلام لا يزال على لسان النهاري - على جدية إيران في الحوار، وشكر عمران خان، حمامة السلام، المكلف بنقل وجهات النظر بين السعودية وإيران، كما ذكر أيضا أن العراق تقوم بجهدها في هذا الخصوص، لقربها من عين العاصفة، وهذا يثبت للعالم، أن باكستان دولة عظمى، لها قدرها، ومكانتها، وأهدافها الشريفة، والتي تسعى لسلام المنطقة كاملة".

    وعن توقعاته بشأن إمكانية التفاوض، قال: "هنالك تكتم سعودي أمريكي خليجي على ما يحدث، ويبدو أن مرحلة الحوار وجها لوجه ستكون وشيكة، وهيئة الأمم المتحدة، لم يظهر دورها في ذلك حتى الآن، ولكن المتوقع أن يكون لها دور فعلي هنا مشاركة مع الاتحاد الأوربي، وجميع الدول العربية الصديقة للسعودية، والمتضررة من التدخلات الإيرانية، تعول على الدور السعودي، القوي، الثابت، والذي يعتبر من أهم عوامل التوازن، والعقلانية، والسلام في المنطقة.

    عرض باكستاني

    الدكتور عماد آبشناس، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، قال إن "عمران خان قدم خلال زيارته عرضًا لإجراء لقاء بين إيران والسعودية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لبحث وحل الخلافات بينهما".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران أعطت الضوء الأخضر لخان لبحث ذلك الموضوع مع الرياض، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا".

    وتابع: "بالنسبة للرياض، نحن ننتظر لنرى رد السعوديين على ما طرحه عمران خان من إمكانية إجراء لقاء على مستوى عال بين الإيرانيين والسعوديين".

    شروط سعودية

    وبشأن إمكانية موافقة الرياض على مطالب رئيس وزراء باكستان، قال إن "السيد عمران أكد أنه بحث هذا الموضوع مسبقًا مع السعوديين، وكانت هناك شروط سعودية، إيران أكدت أن هكذا لقاء يجب أن يكون دون شروط".

    واستطرد: "من الشروط التي وضعتها السعودية، أن تضغط إيران على الحوثيين لوقف الحرب في اليمن، وهو ما أكدت طهران عدم استطاعتها التفاوض من جانب اليمنيين، وإذا أرادت السعودية أن توقف الحرب عليها أن تفاوض الحوثيين، وباستطاعة إيران أن تساعد فقط في إجراء ذلك اللقاء".

    وأكد أن "الإيرانيين أعلنوا استعدادهم للتفاوض مع السعوديين، لذلك ننتظر أن نرى جواب السعودية على هذا العرض".

    وجهة نظر إيرانية

    ثمن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يقوم بوساطة بين السعودية وإيران، وهو ما نشره عبر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر".

    وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: نثمن جهود رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتحقيق السلام في الخليج.

    يشار إلى أن عمران خان، وصل الرياض، مساء أمس الثلاثاء، بعد يومين من زيارة مماثلة لطهران، في إطار وساطة يقودها بين المملكة وإيران، بطلب أمريكي، بحسب تقارير إعلامية.

    وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيحمل وجهات نظرنا إلى السعودية بعد زيارته الأخيرة إلى طهران، وهناك دول عدة من بينها العراق تسعى إلى حل القضايا في المنطقة.

    وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال روحاني، في مؤتمر صحفي، الاثنين "نحن نستطيع أن نعلن بقوة أن مؤامرات أمريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية في المنطقة التي دبرت لتوجيه ضربات جادة إلى البلاد، بلغت نهايتها اليوم، وقد أقر هؤلاء جميعا بأننا تمكنا بذكاء وصبر ومقاومة من الصمود وتجاوز الظروف الراهنة.

    وكانت وكالة أنباء إيرانية ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف. فيما نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.

    انظر أيضا:

    إيران تعرض الوساطة لإنهاء الحرب في اليمن وتضع شرطا للسعودية
    مسؤول إيراني يكشف عما أرادته السعودية والإمارات في اليمن وفشلا في تحقيقه
    بالصور... استقبال ملكي للرئيس الفلسطيني في السعودية
    موسكو تعلق على أداء النشيد الوطني الروسي في السعودية
    بالفيديو... كيف لفتت السعودية أنظار العالم
    سياسي سعودي: زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات من أهم الزيارات لزعيم عالمي كبير إلى هذه المنطقة
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    الحكومة اليمنية تنفي توقيع اتفاق مع "المجلس الانتقالي" وتوجه رسالة إلى السعودية
    الكلمات الدلالية:
    روحاني, سلمان, بن سلمان, إيران, باكستان, السعودية, عمران خان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء بيلا حديد في حفل توزيع جوائز غلامور لعام 2017، بعنوان نساء العام، في مسرح كينجغز في بروكلين، نيويورك 13 نوفمبر 2017
    أجمل 10 نساء وفق جراح تجميل بريطاني
    مرشحة للرئاسة تتهم السلطات الأمريكية باستخدام القاعدة في الحرب ضد الأسد
    مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" في الحرب ضد الأسد
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك