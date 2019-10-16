الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب

أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن دخول وحدات من الجيش السوري إلى مدينة عين العرب (كوباني) من مدخلها الجنوبي.

وأكد مصدر ميداني للوكالة أن وحدات الجيش السوري تنتشر في محيط ما يسمى بـ(حكومة مقاطعة كوباني) التابعة لـ(الإدارة الذاتية) الكردية.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ميداني "هناك وحدات من الجيش السوري بدأت في الانتشار على مداخل ومخارج المدينة بالإضافة لبعض المواقع الهامة على تخوم المدينة.

وفي وقت سابق، أعرب سكان مدينة عين العرب السورية، المحاذية للحدود التركية، عن خشيتهم من الغزو البري للقوات التركية قبل وصول الجيش العربي السوري إلى المنطقة.

وفر سكان عين العرب أثناء قصف الجيش التركي مدينة منبج، ومع ذلك، فإن معظم اللاجئين لم يرحلوا وعادوا إلى ديارهم في المنطقة الحدودية، بعد وقف الضربات المكثفة من تركيا.

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت مسمى "نبع السلام".

وتقول تركيا إن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، لكن العديد من الدول تحذر من تداعيات هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي "داعش" الذين يحتجزهم الأكراد.

وأعلنت الإدارة المستقلة (الكردية) في شمال شرق سوريا يوم الأحد، عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع دمشق، والتي تقتضي بانتشار الجيش السوري على طول الحدود الشمالية للبلاد، بغية صد "العدوان التركي".