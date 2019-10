التحالف الأمريكي يعلن انسحابه من الرقة والطبقة شمال شرقي سوريا

#Coalition forces continue a deliberate withdrawal from northeast #Syria. On Oct. 16, we vacated the Lafarge Cement Factory, Raqqa, and Tabqah. //

تواصل قوات التحالف الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا. في 16 تشرين الأول ، قُمنا بإخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة

