العراق يوجه بتحصين الشريط الحدودي واعتقال عناصر "داعش" الفارين

تفقد وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، برفقة وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة، انتشار القطعات ضمن قواطع قيادة عمليات الأنبار والجزيرة ونينوى.

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لوزير الدفاع، فإن "الشمري تفقد أيضا القطعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا، ومنطقة تل صفوك، ومنفذ الفاو الحدودي".

وأكد خلال جولته أنه "تم إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين داخل الأراضي العراقية"، مشددا على "الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية، وتحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي العراقية"، وفقا لوكالة "واع".

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) تلقي الوحدة 154 من القوات الخاصة في الجيش السوري أوامر عسكرية لرفع الجاهزية والاستعداد للتوجه نحو حقول رميلان النفطية ومدينة المالكية في المناطق الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة قرب الحدود السورية- العراقية- التركية خلال الساعات المقبلة.