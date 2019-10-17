سقوط رافعة ونش على خط مترو بالقاهرة... والوزارة تكشف التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تعطل حركة السير على الخط الأول نتيجة سقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية للمرفق الأهم في القاهرة الكبرى.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن رافعة ونش تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة سقطت على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش شرق القاهرة.

ولفتت إلى أن الحادث أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين إضافة إلى محطة منشية الصدر بالخط الأول.

وأكدت الشركة في بيانها أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان.

ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشرطة تحفظت على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، للتحقيق في الأمر.

وفي بيان آخر، قالت الشركة إنه بناء على توجيهات الفريق مهندس وزير النقل تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأوتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.

ونشرت صفحة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على فيسبوك، صورا لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وهو يتفقد موقع إصلاح الشبكة الهوائية وأشرف على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.

وبحسب الصفحة، أشاد الوزير بما يبذله العاملون والفنيون بشركة المترو من جهد كبير في عمليات الإصلاح وأنه حاليا يتم تسيير المترو من سرايا القبة حتى محطة الشهداء (رمسيس) باتجاه مفرد ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك يكون كافة محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

واعتذرت وزارة النقل المصرية للركاب عن هذا العطل والذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.