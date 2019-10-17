مدينة جديدة تظهر بالقرب من دمشق خلال عامين

سينتهي إعمار مدينة ديماس الجديدة في الجزء الشمالي الغربي من دمشق في صيف 2021.

وسيسكن المدينة حوالي 15 ألف شخص، وقال المتحدث باسم المشروع المهندس عماد خليل، ومن المخططمتعددة الشقق مع جميع البنية التحتية اللازمة.

وخلال عامين ستجهز عشرة مباني مؤلفة من ستة طوابق وسبعة مباني مؤلفة من 13 طابقا، وفي المجموع ستتوفر هناك 548 شقة سكنية.

وتسكن في هذه المنطقة، بشكل أساسي العائلات الشابة، والعائلات التي وقعت ضحية الهجوم الإرهابي، وأضاف المهندس: "بالطبع ستحتوي المدينة على العيادات والمدارس والطرقات والبنية التحتية".

وأشار ممثل شركة البناء: "بالنسبة لأولئك الذين سيشترون شقة هنا، ولكن ليس لديهم دخل كبير، فقد قدمت الدولة رهنًا تفضيليًا لمدة 15 عامًا. وستكون الدفعة الأولى 10٪ من سعر الشقة، وبعد ذلك سيكون من الضروري دفع 16 دولارًا شهريًا".

وشدد خليل، أن الجانب الروسي يساعد أيضا في البناء. في المستقبل القريب، سيتم وضع خمسة خلاطات الخرسانة على الموقع، والتي وصلت الآن إلى ميناء طرطوس.