أحدهما يتعلق بإنشاء محطة تحلية مياه البحر... السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية، والتي نشرت اليوم نص القرارين الجمهوريين، وهما بشأن عدد من الأراضي المملوكة للدولة من أجل استغلالها في عدد من المشاريع القومية.

ونص القرار الأول رقم 504 لسنة 2019، على الموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد.

وأضاف القرار أن الأراضي المخصصة سيتم استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ونص القرار الثاني الذي حمل رقم 505 لسنة 2019، على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء.

وأوضح القرار أنه سيتم استخدام الأراضي في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.