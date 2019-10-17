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16:10 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    "تعيينات جديدة"... العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

    © REUTERS / Waleed Ali
    العالم العربي
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    أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتعينات جديدة في عدد من المؤسسات بالمملكة.

    وأمر الملك بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

    ​وبحسب وكالة الأنباء السعودية نص الأمر الملكي على أنه "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ووبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بتعين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، وأن يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

    وانضم أيمن السياري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999 وعين وكيلاً للاستثمار في العام 2013، بحسب موقع "مباشر".

    أردوغان وسلمان
    © REUTERS / MURAD SEZER
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    وحصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين (CFA) كمحلل مالي معتمد.   

    وتولى السياري في فبراير 2017، منصب الرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة، وضمان تحقيق اقتصاد مستدام، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013.

    وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية.

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