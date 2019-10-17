"أنصار الله" تعلن وصول سفينة وقود كهرباء إلى ميناء الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، أن التحالف العربي أفرج عن سفينة محملة بمشتقات نفطية وسمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله عن نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس، يحيى عباس شرف الدين، قوله إن "الناقلة (ميرا) رست في ميناء الحديدة وتحمل أكثر من 13500 طن من المازوت، و2439 طناً من الديزل".

وأوضح شرف الدين أن "الكمية التي تحملها الناقلة مخصصة لكهرباء الحديدة ومصنع أسمنت عمران".

وحسب القناة اليمنية فإن "حمولة الناقلة لا تغطي الاحتياج الضروري في القطاعات الخدمية".

واتهمت "أنصار الله"، قوات التحالف العربي، بـ "مواصلة احتجاز 10 سفن مشتقات نفطية".

ووافقت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، ضمن مبادرة قدمتها للأمين العام للأمم المتحدة.