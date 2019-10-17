مقترحات روسية جديدة بشأن عودة الطيران العارض بين مصر وروسيا

صرح مصدر مسؤول في الشركة القابضة للمطارات المصرية، بأنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد استئناف رحلات الطيران العارض (الشارتر) بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لم يتم الاتفاق على موعد استئناف رحلات الطيران العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة"، مضيفا أن "هناك اقتراحات روسية جديدة يتم دراستها. وهي تتعلق بإجراءات التأمين وأخرى لوجستية".

وأكد المصدر على أن "المنظومة الأمنية للمطارات المصرية تتطابق والمعايير الدولية. فهناك لجان أمنية من دول مختلفة من بينها روسيا، أشادت بالإجراءات الأمنية في مطاري شرم والغردقة".

في وقت سابق، اجتمع رئيس هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية الروسية، ألكسندر نيرادكو، مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر، حول إمكانية الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

وتوقفت رحلات الطيران المباشرة بين روسيا ومصر بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز "إيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا. وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/ نيسان 2018، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.

وأعلن رئيس وكالة السياحة الفدرالية الروسية" روستوريزم"، أوليغ سافونوف، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية الغير منتظمة "الشارتر" إلى المنتجعات المصرية.