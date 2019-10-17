Widgets Magazine
تسجيل
17:42 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

    هل وصلت العلاقة التركية الأوروبية إلى مفترق طرق؟

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    ما أن بدأت تركيا بعملية "نبع السلام"، حتى سارعت العديد من الدول الأوروبية إلى الدعوة بوقف هذه العملية، وعلق بعض منها تصدير السلاح إلى تركيا.

    واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية وحثت الحكومة التركية على إنهاء العمليات العسكرية شمالي سوريا، في الوقت الذي أعرب فيه وزراء خارجية حلف الناتو عن تخوفهم على أمن الحلف بأكمله بسبب هذه العملية.

    العلاقات الأوروبية التركية

    عن مدى تدهور العلاقات التركية الأوروبية في الفترة الأخيرة، وفرض عقوبات على تركيا، تحدث المحلل السياسي التركي فراس أوغلو لـ"سبوتنيك" وقلل من أثر العقوبات وخصوصا في مجال وقف تصدير السلاح، ويقول: العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي هي في مسارين، ثنائي مع كل دولة لوحدها ومسار مرتبط مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والعقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا لا تأثير لها على أرض الواقع، لأن مجمل العلاقات الاقتصادية التجارية وما شابه هي علاقات ثنائية، ومن الصعب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرار يجمع عليه كل الدول، لأن هناك مصالح تجارية متضاربة بين الفرقاء.

    ويكمل أوغلو: بالنسبة لمسألة التسليح، تركيا لا تحتاج إلى سلاح من أوروبا بشكل عام، وهناك تبادل فقط في بعض النقاط أو القطع العسكرية الحربية، ولإبقاء العلاقات بين الطرفين، لكن بشكل عام لا تحتاج تركيا أي سلاح، والاحتياج التركي معروف وهو فقط في التكنولوجية الفائقة وأنظمة الدفاع الجوي مثل "إس400" وهذا سيكون خط آخر باتجاه روسيا.

    فيما يرى منسق العلاقات العربية الأوروبية في البرلمان الألماني عبد المسيح الشامي في حديث مع وكالة "سبوتنيك" أن العلاقات التركية الأوروبية وصلت إلى أسوأ مستوى لها، ويتابع: أعتقد أن العلاقات يمكن أن تصل إلى حد قطع العلاقات، ووقف ليس تصدير السلاح فقط بل حتى التعامل التجاري.

    ويكمل: منذ حوالي شهر كان هناك وقف للتمويل والكثير من المشاريع، منها مشاريع معنية بالصناديق السيادية، والتي كانت من أهم عوامل نهضة الاقتصاد التركي في العقد الماضي.

    ويضيف الشامي: أعتقد أن الأمور تسوء فعلا، خصوصا أن هناك جبهة كبيرة من الخلافات ليس فقط بما يتعلق بالملف الكردي، بل فيما يتعلق أيضا بقبرص والنفط، إضافة إلى ملفات كثيرة لا زالت متوترة مثل قضية اللاجئين والإرهاب وغيرها.

    الضرر المتبادل

    وعن الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد التركي أو الأوروبي نتيجة الضرر في العلاقات والعقوبات الأوروبية، يقول فراس أوغلو: طبعا إذا كان هناك اهتزاز في العلاقات الاقتصادية سيكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد التركي، ولكن إلى أي مدى، وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أن هناك أي أثر سلبي على تركيا من الناحية الاقتصادية.

    ويتابع المحلل التركي: سيكون هناك نتائج أيضا في الاتحاد الأوروبي لأن العلاقة متوازنة جدا بين الطرفين، فالعقوبات الأمريكية على تركيا قد لا تؤثر على الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على الاتحاد الأوروبي نفسه، لأن هناك ارتباط عضوي كبير بين الاستثمارات التركية والأوروبية.

    ويضيف: هذا سيؤدي إلى خلاف كما حدث بين ألمانيا والولايات المتحدة، فالوضع الاقتصادي متشابك جدا مع الاتحاد الأوروبي.

    ويؤيد عبد المسيح الشامي كلام أوغلو بأن الضرر سيكون موجود ومتبادل على الطرفين، ويقول: أعتقد أن هناك ضرر على الاتحاد الأوروبي، فتركيا تعتبر من أهم الشركاء بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وحجم التبادل والتسيق كبير جدا، وكانت أوروبا تستفيد من الدور التركي في الناتو أيضا بشكل أو بآخر، من خلال فرض نفوذها في المنطقة ومن خلال سوق تجاري كبير بالاتجاهين.

    ويتابع: أعتقد أن هذه العقوبات بلا شك تنعكس سلبا على الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن تركيا لا تهتم ولديها بدائل أخرى، وأن العلاقة مع روسيا باتت أهم بكثير من الاتحاد الأوروبي، لذلك أعتقد أن العالم قد دخل في حقبة جديدة متعددة الأقطاب.

    ويضيف: أعتقد أن على الدول المتوسطة الحجم كتركيا أن تختار بين حلفاء لم تعد قادرة على التوفيق بينهم، خصوصا أنهم في حقبة صراع وإعادة تموضع ولديهم مشاريع متضاربة، والخيار واضح جدا بالنسبة لتركيا، وهو روسيا والصين والاتجاه إلى آسيا، وهذا ما عبر عنه الأتراك بشكل واضح في الفترة الماضية.

    الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

    وحول إمكانية تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد التوتر بين الطرفين، يرى أوغلو أن الأمر طالما كان صعبا، ويوضح: منذ البداية كان انضمام تركيا الإتحاد الأوروبي صعبا، لأن لا رغبة للطرف الثاني، والآن أعتقد أن الأمور أصبحت أسوأ، ولا أعتقد أن ذلك فقط بسبب سوريا.

    ويكمل: هناك مسألة الغاز في شرق المتوسط، والعلاقات مع روسيا واختلاف التوجه التركي في السياسات الخارجية، وابتعاده عن الاتحاد الأوروبي نوعا ما، وهناك نواحي متعددة عسكرية وغيرها، ولكن مع كل هذا يبقى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي، ولا يمكن القول أن تركيا تخلت عن هذا الهدف.

    أما منسق العلاقات في البرلمان الألماني فيرى أن الأمر دائما كان مستحيلا، ويشرح: من خلال معرفتي بكواليس الاتحاد الأوروبي بشكل مقرب، أعتقد أنه على الدوام كان من المستحيل انضمام تركيا، ولم يكن هناك إمكانية فعلا لأسباب ليس كما تروج تركيا بأنها عقائدية أو طائفية.

    ويواصل الشامي: القضية أن بنية النظام والمجتمع في تركيا والطبيعة الثقافية والسياسية تمنع حدوث هذا الأمر، وهناك تخوف كبير جدا من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لأسباب كثيرة، وهذا أجل انضمام تركيا كل هذه السنين.

    ويكمل: أعتقد أن أردوغان نسف هذه الإمكانية من جذورها، ولا أعتقد حتى بإمكانية مجرد التفكير بإعادة وضع هذا الملف على طاولة المفاوضات، وأعتقد أنه على الصعيد الشعبي والسياسي انتهى، وبالتالي هذا الأمر أصبح من الماضي.

    الخروج من حلف الناتو

    وعن التهديدات والمطالبات بإخراج تركيا من حلف الناتو يعتقد المحلل السياسي فراس أوغلو أن هذا الأمر صعب، ويبين: ستختلف المعادلة الدولية من ناحية القوى في حال طلبت الولايات المتحدة من تركيا أن تغادر الناتو، فتركيا كقوة عسكرية يمكن القول أنها ربع قوة الناتو، لذلك هذه القوة الكبيرة ستتجه أتوماتيكيا نحو تحالفات أخرى.

    ويتابع: هناك الآن مجلس الدول الناطقة باللغة التركية كأذربيجان وكازخستان وتركمانستان، وكلها الآن تقف صف واحد وأستطيع تشبيهها بالجامعة العربية، وقد تتجه نحو روسيا والصين، والكثير من الملفت ستختلف.

    ويضيف أوغلو: أعتقد أنه سيكون قرار غير صائب من الناتو، ولا أعتقد أنه قد يصل إلى هذا الحد، وهم لن يفعلوا ذلك من أجل الحزب الكردستاني، فالولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه القوة في الناتو من أجل حزب أو من أجل سوريا، فهم بالأصل لا يهتمون لا بالنظام ولا بالمعارضة، ولكنهم يستغلون هذا الأمر لجعل تركيا ترضخ لكثير من الأمور وهنا مكمن القضية.

    بدوره أشار الشامي إلى إمكانية حدوث هذا الأمر، ويقول: بحكم عملي في البرلمان الألماني، هناك الكثير من الأراء داخل الاتحاد الأوروبي، ويوم أمس كان هناك أوراق طرحت من قبل عدة أحزاب منها حزب البديل وحزب ميركل، والتي قالت بشكل واضح أن وجود تركيا في الناتو يشكل خطرا كبيرا جدا، وأنها تستخدم النيتو في قتل المدنيين من أكراد وغيرهم.

    ويتخم عبد المسيح قوله: عندم نرى حزب ميركل شخصيا يقول ذلك، فهذا يعكس جوا عاما رافضا لبقاء تركيا في الناتو، وأعتقد أن التخوف من إمكانية استعمال تركيا لقوة الناتو في مشاريع خاصة لا تتناسب مع مصلحة أوروبا، لذلك أعتقد أن هذا مؤشر لإمكانية الوصول إلى فصل تركيا من الناتو.

    انظر أيضا:

    المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سوريا, الأكراد, حلف الناتو, انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, الاتحاد الأوروبي, ألمانيا, فرنسا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا
    المدرعة الروسية الأكثر حداثة ورعبا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك