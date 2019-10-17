الملايين يزحفون لتأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء... فيديو وصور

تحتضن محافظة كربلاء العراقية ملايين الوافدين إليها من داخل وخارج البلاد في العشرين من صفر من كل عام، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين .

وينظم أهالي محافظة كربلاء وبقية المحافظات بتقديم مآدب طعام مجانية للزائرين وتهيئة المنازل لمبيت الزائرين.

Young, the old, opening their homes for the millions walking to #Karbala#Arbaeen2019 pic.twitter.com/obzEMndJcV — Karbala Walk (@KarbalaWalk) October 15, 2019

يقول مسؤول قسم الإعلام والعلاقات في مطار النجف الأشرف الدولي جعفر العلوي لوكالة الأنباء العراقية "سيبلغ عدد الرحلات لمطار النجف الأشرف الدولي للأيام المقبلة من الأول من شهر صفر وحتى التاسع عشر من الشهر نفسه قرابة 974 رحلة بواقع 108 رحلات يومياً، تحمل على متنها أكثر من 170 ألف زائر لأداء مراسم مسيرة الأربعين".

3 crore people have already entered karbala city and still counting Salam Karbala#Arbaeen2019 pic.twitter.com/LRSA2TiOLo — Syeda Anbar Zehra ‏ (@SAnbarZehra) October 15, 2019

وتشهد محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار على رأسها إيران والكويت وغيرهما، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم، وأبرزها يوم عاشوراء المصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من صفر ثاني أشهر التقويم الهجري.