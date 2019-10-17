طفلة كردية تبعث رسالة إلى ترامب والأمم المتحدة واليونيسيف

بعثت طفلة كردية رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

انتشر عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو لطفلة كردية، تتأثر بالضربات التركية على شمالي سوريا، وتوجه نداء استغاثة إلى ترامب والأمم المتحدة واليونيسيف.

وقالت الطفلة الكردية في مقطع الفيديو، "إلى اليونيسيف، إلى الأمم المتحدة، إلى ترامب، أنا آفا من روجافا من كوباني (عين العرب) من عفرين من القامشلي، من كل كردستان".

وتابعت "أنا الطفلة التي فقدت آدميتها، أنا الطفلة المنسية، أنا الطفلة التي لا تحمل السلاح".

واستمرت "كل ما امتلكه قلب واسع يمكن أن يغطي كل العالم، هل تعطوني السلام؟، هل تمنحوني طفولتي؟ تلك هي رسالتي".

ونزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرقي سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

ناشد الأكراد في شمال سوريا، المجتمع الدولي، العمل على فتح ممر إنساني لإجلاء الحالات الطارئة من مدينة رأس العين السورية التي تتعرض لهجمات تركية.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على فيسبوك: "نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية والتحالف الدولي بالتدخل العاجل لفتح ممر إنساني آمن لإجلاء الضحايا والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين".