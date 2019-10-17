تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وأمير الكويت

وقال راضي "إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي وذلك عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هنـاك"، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجدد الأمير "جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات".
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