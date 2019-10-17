تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وأمير الكويت

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيا مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال راضي "إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي وذلك عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هنـاك"، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأضاف أن "سمو أمير دولة الكويت أبدى خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكدا ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي".

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد الأمير "جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات".