أول تعليق لـ"سوريا الديمقراطية" على اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وتركيا

شارك الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، اليوم الخميس، وجهة نظره حول الاتفاق الأميركي التركي الذي تم التوصل إليه خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، إلى تركيا.

وقال درار لوكالة "سبوتنيك": "تفاصيل الاتفاق لم تصلنا بعد لكن ما يهمنا هو وقف اطلاق النار وخروج كافة المقاتلين الذين دخلوا للأراضي السورية... حتى الآن الحديث هو فقط بين نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية التركي ولم تصلنا التفاصيل".

وأضاف المتحدث: "المهم بالنسبة لنا هو التوصل لاتفاق لا يتضرر منه أحد، ووقف إطلاق النار لاستمرار حالة الأمان لشعبنا".

وتابع: "نحن على بعد ٥ كيلومتر وفي بعض المناطق ١٤ كيلومتر، وليس لدينا مشكلة في الابتعاد لنقاط أبعد قليلاً لحماية أهلنا... حتى الآن لم يتوقف إطلاق النار وحتى عندما تحدث بنس كان هناك إطلاق صواريخ على مشفى".

وختم درار قائلاً: "الأمريكان تواصلوا مع قادتنا العسكريين ولا يفعلون أي شيء دون التواصل مع قيادات قسد".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".