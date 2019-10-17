مستشارة الأسد: لا يوجد في سوريا أساس للحكم الذاتي الكردي

أعلنت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أساس للحكم الذاتي الكردي في سوريا، وأن دمشق لن تقبل بنسخ نموذج "كردستان" العراقي.

وأجابت شعبان حول مسألة ما إذا كانت دمشق قد تقبل نسخ نموذج "كردستان" العراقي على أراضيها، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" قائلة "بالطبع لا يمكن ذلك".

وأضافت "لا يوجد أي أساس لذلك (الحكم الذاتي الكردي)... لا يمكننا أبدا التحدث بهذا الشأن، كون سوريا تتكون من العديد من الطبقات العرقية والدينية... بالنسبة لنا، فإن معظم الأكراد جزء ثمين من مجتمعنا، ولكن بعض المنظمات الكردية اتخذت قرارًا سياسيًا يتعارض مع مصالح البلاد".

وأشارت إلى أن الحوار مازال قائما مع الأكراد ولم يتوقف.

وتابعت أن "الاتفاق النهائي لتفاصيل التعاون مع الأكراد سوف يناقش في وقت لاحق. والشيئ الرئيسي في هذا الاتفاق أن كل القوى ستتعاون تحت العلم السوري ولن يتم التعاون مع الأجانب".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا أمس الاثنين، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.