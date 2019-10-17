مستشارة الأسد تصف الاتفاق الأمريكي التركي بـ"الغامض"

اعتبرت مستشارة الرئيس السوري ​بثينة شعبان​، أن "الاتفاق الأمريكي التركي المعلن بشأن شمال ​سوريا​ غامض"، مشيرة إلى أن "مصطلح منطقة آمنة غير صحيح فهي ستكون منطقة محتلة"، لافتةً إلى أن "حليفنا الروسي هو حكماً ضد العدوان التركي على سوريا"، مؤكدةً أن "​العالم​ برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا".

وأكدت أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رجل خطير، والمعتدي يجب أن يواجه، وينشر فكر ​الإخوان المسلمين​ في المنطقة وفي ​أوروبا​ ومحتل لأرضنا وهو معتد على بلادنا"، مشيرة إلى أن "تنسيقنا مع الحلفاء الروس والإيرانيين مستمر ويومي ويوجد بيننا ثقة تامة".

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وتركيا على انسحاب أنقرة من شمالي سوريا.

وأكد بنس من داخل السفارة الأمريكية في أنقرة، أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أمريكا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لإطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.

وتعهد نائب الرئيس الأمريكي بإلغاء العقوبات المفروضة على تركيا فور إتمام الانسحاب من الشمال السوري، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض المزيد من العقوبات على أنقرة.