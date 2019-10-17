مجلس النواب الليبي ينعقد غدا في القاهرة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمة الليبية

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، أن أعضاء مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، يعقدون اجتماعهم للجولة الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل تقريب وجهات النظر لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال بلحيق في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "أعضاء مجلس النواب الليبي سيعقدون اجتماعا برئاسة النائب الأول فوزي النويري، غدا الجمعة والسبت في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي"، مشيراً إلى أن "هذا اللقاء سيكون من أجل تقريب وجهات النظر بين الأعضاء وكذلك توحيد موقف مجلس النواب لأجل الوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أنه "من المتوقع أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب الليبي لحضور الاجتماع إلى 90 نائباً برلمانياً لمناقشة عدة ملفات والاتفاق عليها".

ورداً على سؤال "سبوتنيك" حول حضور أعضاء البرلمان الليبي في طرابلس أكد بلحيق على أن "أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس والذين أعلنوه انقطاعهم عن جلسات مجلس النواب الشرعي في طبرق لن يكونوا من ضمن الحاضرين لهذا الاجتماع".

وأضاف أن "اجتماع أعضاء مجلس النواب هذا جاء بصفته الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي لإزالة أي خلافات بين أعضائه والإعلان عن موقف موحد في جميع القضايا".

يشار أن أعضاء مجلس النواب الليبي توافدوا مساء اليوم الخميس من كافة أنحاء ليبيا إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لانعقاد اجتماعات السادة النواب التي تجري برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وتم عقد أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعهم الأول في العاصمة المصرية القاهرة في 17 يوليو/ تموز الماضي ويعتبر هذا اللقاء استكمالا للاجتماعات الماضية من أجل تقارب وجهات النظر بين أعضاء البرلمان الليبي.