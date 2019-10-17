صحيفة: السعودية تؤجل "الحدث الأضخم في التاريخ"

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، أن المملكة العربية السعودية، بصدد إصدار قرار بتأجيل "الحدث الأضخم في التاريخ".

ونشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية تقريرا، أكدت فيه أن شركة "آرامكو" النفطية السعودية، اتخذت قرارا بتأجيل الطرح العام الأول المزمع.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن 3 مصادر مطلعة، تأكيدها أن آرامكو أرجأت الإطلاق المزمع للطرح العام الأولى خلال الأيام المقبلة، والذي سبق ووصفته بأنه سيكون "الحدث الأضخم في التاريخ".

وكان من المنتظر أن تعلن أكبر شركة للنفط في العالم خططا الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح من 1 إلى 2% في سوق الأسهم السعودية (تداول) قبل إدراج دولي محتمل.

وأشارت "فايننشيال تايمز" إلى أن "آرامكو قررت إرجاء الطرح العام الآولي، لأنها تريد الانتظار، حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات، التي شنت على منشأتين نفطيتين في السعودية في 14 سبتمبر/أيلول، والتي خفضت بشكل مؤقت إنتاج المملكة إلى النصف".

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" إن آرامكو، رفضت التعقيب على تلك التقارير، وعللت بأنها لا ترد خارج ساعات العمل المعتادة.

من جانبها، قالت "فايننشيال تايمز" إن أحد المصادر أبلغها أن إعلان الطرح العام الأولى "تم تأجيله لكنه لم يتم سحبه أو التراجع عنه".

وقال مصدر آخر "الإدراج تم تأجيله لأسابيع فقط".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن السعودية تستعد لما أطلق عليه "الحدث الأضخم في التاريخ"، نهاية الأسبوع المقبل.

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا، نقلت فيه عن مصادر مطلعة في مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية للنفط، بأنها تستعد حاليا لإعطاء "الضوء الأخضر" من أجل الطرح الأولي لأسهم أرامكو الذي سيكون الأضخم في التاريخ.

وأوضحت أن مجلس إدارة أرامكو سيجتمع الخميس المقبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم أرامكو، وإعطاء الضوء الأخضر لتلك العملية.

وذكر المصدر الجدول الزمني لعملية الطرح، الذي سيكون على النحو التالي:

- إعلان نية الطرح في 20 أكتوبر الجاري.

- نشر عرض الطرح في 27 أكتوبر الجاري.

- فتح باب الاشتراكات في 3 نوفمبر المقبل، وسيكون لمدة أسبوعين.

- نهاية نوفمبر يبدأ رسميا تداول أسهم أرامكو في سوق المال السعودية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن عملية الطرح الأولي لأسهم أرامكو لن تتجاوز نسبة 2% من أسهم الشركة السعودية.

وتوقعت الوكالة الأمريكية أن تصل عائدات ذلك الطرح الأولي نحو 40 مليار دولار أمريكي، ليكون هذا هو الطرح الأولي الأكبر والأضخم عالميا.

ومن المتوقع أن يحقق طرح أرامكو ضعف ما حققه الطرح الأولي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" الذي بلغت عائدات طرحه الأولي في 2014، 20 مليار دولار أمريكي.

Saudi Aramco delays planned launch of long-awaited IPO https://t.co/SEzfkhfLIP — Financial Times (@FT) October 17, 2019

​وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية "في أقرب وقت ممكن".

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أرامكو" السعودية إنها مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.

وقال مسؤولون سعوديون، إن الحكومة تخطط لإدراج "أرامكو" في 2020-2021، في صفقة تعتبر حجر الزاوية، في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأتى إعلان المسؤول التنفيذي الكبير في "أرامكو"، بعد ساعات من إعلانها أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها رحيل وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح عن مجلس إدارة أرامكو، وتعيين ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي "أرامكو".