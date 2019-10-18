100 شاحنة أمريكية محملة بالأسلحة تعبر الحسكة باتجاه شمال شرق المحافظة

وأوضح المراسل أن تلك الشاحنات في طريقها إلى المناطق الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة، حيث معبر (سيمالكا) غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف المراسل، قائلا:

وتابع المراسل:

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".