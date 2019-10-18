ترامب: تنظيم "داعش" تحت السيطرة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) تحت السيطرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس: "تنظيم داعش تحت السيطرة، ونواصل اعتقال المزيد".

وأشار ترامب إلى تحقيق صفقة مع تركيا بشأن العملية العسكرية، وشكر الرئيس التركي والزعماء الأكراد على تعاونهم للالتزام بوقف إطلاق النار.

وقد وافقت تركيا، أمس الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة وتركيا حددتا المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حاليا بعمق 30 كيلومترا في جزء رئيسي من شمال شرق سوريا.

وأضاف جيفري "الآن يجري الأتراك مباحثاتهم الخاصة مع الروس والسوريين في مناطق أخرى من الشمال الشرقي وفي منبج إلى الغرب من الفرات".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.