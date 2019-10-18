العراق يغلق المنافذ الحدودية البرية القريبة من العمليات القتالية في سوريا

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نقله موقع "السومرية"، ضرورة السيطرة على الوضع وعدم السماح بدخول عناصر مشتبه بها.

وأشار البيان إلى أن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل بمقر الوزارة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق أيمن غرايبة وبحثا عددا من الملفات وعلى رأسها ملف النازحين السوريين بعد دخول القوات التركية إلى شمال شرقي سوريا.

وقال الوزير:

جميع المنافذ الحدودية البرية القريبة من العمليات القتالية مغلقة حاليا مع سوريا بسبب دخول القوات التركية والوضع الأمني الذي الذي تخلل الأزمة، مشيرا إلى أن خطورة الموقف تتطلب التعاون والتنسيق من أجل السيطرة على الوضع وعدم السماح بدخول بعض العناصر المشتبه بها عن طريق نزوح الأسر النازحة وبدخولهم إلى البلاد.

وأوضح موسى أن "الحكومة العراقية تراقب بكثب الأوضاع الأمنية والإنسانية على الحدود السورية العراقية وتتهيئ لكافة الظروف الطارئة التي قد تنتج عنها عمليات نزوح جماعي من الحدود السورية إلى الحدود العراقية".