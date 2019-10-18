حوادث السير تغزو شوارع الأردن

مازال الأردن يحتل مرتبة متقدمة في ما يتعلق بحوادث السير، رغم سعي كوادر الإسعاف في مديرية الدفاع المدني إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، وإنقاذ الأرواح.

استيقظ الأردنيون اليوم على نبأ ثلاثة حوادث مرورية مروعة في مناطق متفرقة من المملكة.

فبحسب وكالة "بترا" أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض إثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة، بين مركبتين في منطقة شارع الهاشمي في محافظة إربد، وقدم الدفاع المدني غرب إربد الإسعافات الأولية اللازمة.

وفي محافظة البلقاء أصيبت سيدة بكسور ورضوض إثر حادث دهس تعرضت له في منطقة صافوط، وفق الدفاع المدني

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ومن ثم نقلها إلى المستشفى.

كما أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض إثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين مركبتين على طريق المصفاة في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، وأيضا قدمت كوادر الدفاع المدني الإسعافات اللازمة.