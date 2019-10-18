أردوغان يعتزم مناقشة المنطقة الآمنة في سوريا مع بوتين

أنقرة- سبوتنيك. قال أردوغان في مؤتمر صحفي"ما كنا نسعى جاهدين إليه تحقق بالأمس، ونتيجة المفاوضات مع بينس، كان بالأمس البيان المشترك الذي يتكون من 13 نقطة. ستغادر المنظمة الإرهابية من المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومتراً و بطول 444 كم من الغرب إلى الشرق، كما اتفقنا. ويوم الثلاثاء، سأتحدث مع بوتين عن المرحلة المقبلة. آمل، بأنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن تحقيق جميع الأهداف المحددة في إطار عمليتنا".

هذا وأعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأعلنت تركيا، بموجب الاتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية في شمال شرق سوريا بإطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

© Sputnik / عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا