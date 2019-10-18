"دي جي" برتغالي يفوز بجزيرة خاصة في مسابقة دبي

أصبح البرتغالي بريندان لوبيز، البالغ من العمر 27 عامًا، مالكا لجزيرة مساحتها 2.42 هكتار في نوفا سكوتيا الكندية، كما حصل أيضًا على 100000 درهم نقدًا كجزء من مسابقة طيران الإمارات.

وتم إعلان فوزه بالجائزة يوم الاثنين الماضي، في مسابقة "الجزيرة" الخاصة التي تم إطلاقها من قبل بنك "ليف" في الإمارات العربية المتحدة.

وبعد الفوز، كتب لوبيز على حسابه الشخصي في "فيسبوك" أنه لا يزال "لا يستوعب" أنه فاز بالجائزة، وقال أن مساحة الجزيرة أكبر من مساحة خمسة ملاعب كرة قدم، بالقرب منها يوجد قرية لصيد الأسماك، العديد من الخلجان والشواطئ الطبيعية.

على الرغم من أن سعر الجزيرة غير معروف بالضبط، إلا أنه في العموم يمكن شراء جزر خاصة في هذه المنطقة في حدود 600000 دولار.

كان لوبيز واحدا من بين 20 متسابقا تم اختيارهم من بين مئات، وارتقى لوبيز إلى المراكز العشرين الأولى، بعد أن حصل على العديد من نقاط باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ثم شارك في المرحلة النهائية للمسابقة .

بعد إعلان الفوز، اقترحت مجموعة من أصدقائه على الشبكات الاجتماعي تحويل جزيرته الخاصة الجديدة إلى "جزيرة للحفلات" لإقامة الحفلات ال "دي جي" فيها.