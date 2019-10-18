مقتل 5 من مسلحي "قسد" بقصف جوي تركي على رأس العين شمال سوريا

قتل مسلحون من "قسد" في ضربة جوية استهدفت ظهر اليوم أحد مواقع التنظيم في مدينة رأس العين السورية الحدودية مع تركيا.

وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة: إن الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي لم تتوقف أبداً في مدينة رأس العين خلال ساعات الليل ونهار الجمعة حيث استهدف القصف التركي مناطق عديدة داخل المدينة وخاصة منطقة المشفى الوطني الذي تمنع الطائرات التركية وصول سيارات الإسعاف اليه.

وأضاف المراسل أن مجموعة من عناصر الفصائل "التركمانية" المسلحة التابعة للجيش التركي، تسللت اليوم الجمعة باتجاه قرى مركيز وباب الخير والمضبعة بمحيط بلدة أبو راسين شرقي رأس العين على الحدود السورية - التركية، ليتطور المشهد إلى اشتباكات عنيفة بينها وبين مسلحي تنظيم " قسد" فيما شن الطيران الحربي التركي سلسلة غارات عنيفة على القرى المذكورة أدت إلى مقتل 5 من مسلحي قسد وإصابة آخرين، كما دفعت بسكان القرى المدنيين بالنزوح بشكل جماعي، وذلك بعد إصابة عدد من المدنيين جراء القصف التركي المتواصل.

وأضاف المراسل: في تطور جديد قصفت الطائرات التركية ومدفعية التنظيمات "التركمانية" الموالية لها اليوم، وللمرة الأولى، بلدة زركان بريف رأس العين ما أدى لإصابة 8 مدنيين بجروح مع نزوح المدنيين من منازلهم على اثر القصف.

وأوضح المراسل أن مسلحي الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا بدؤوا بعمليات نهب وسرقة المنازل والمحال التجارية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم من مدينة رأس العين.