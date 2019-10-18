ملك الأردن: تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين أولوية عندي

أكد الملك عبد الله في تغريده له على حسابه الشخصي في "توتير"، "تحسين الواقع المعيشي لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين أولوية عندي".

تحسين الواقع المعيشي لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين أولوية عندي، فبعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 17, 2019

وأضاف ملك الأردن "فبعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة".