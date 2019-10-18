البرلمان الليبي في القاهرة... رسائل سياسية مرتقبة لمؤتمر برلين بشأن آليات التسوية

قال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن نحو 80 نائبا يشاركون في اجتماعات القاهرة التي يعقدها البرلمان اليوم الجمعة وغدا.

وفي حديثه لـ" سبوتنيك "، اليوم الجمعة، أوضح بليحق، أن اجتماعات القاهرة تستبق مؤتمر برلين المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، حيث يقدم المجلس رؤيته للأطراف الدولية بشأن المخرجات من الأزمة الليبية.

وأضاف بليحق أن النواب يعقدون جلسات تشاورية حول بعض القضايا المختلف عليها، كما يلتقون بأعضاء النواب المصري واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، خاصة أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا.

وأشار إلى أن الدعم المصري لاجتماعات القاهرة يجرى دون التدخل في سياق المشاورات أو المخرجات أو القرارات التي يتخذها المجلس.

وتابع أن جلسة المجلس التي ستعقد، عصر اليوم الجمعة، يطرح فيها العدد من القضايا الهادفة للتوافق حول إنهاء الأزمة، وأنه حال التوافق على قرارات أو بيانات خلال هذا الاجتماع يكون ملزما ومعبرا عن مجلس النواب، وأن ذلك التوافق يسهم في إطلاع المجتمع الدولي على رؤية المجلس قبل مؤتمر برلين.

وتوافد أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس الخميس من كافة أنحاء ليبيا إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لانعقاد اجتماعات التي تجري برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

ويعقد أعضاء مجلس النواب الليبي الاجتماع الثاني بالقاهرة برئاسة النائب الأول فوزي النويري، حيث لم يحضر المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان هذا الاجتماع او الاجتماع الأول في العاصمة المصرية القاهرة، الذي عقد في 17 يوليو/ تموز الماضي، ويعتبر هذا اللقاء استكمالا للاجتماعات الماضية من أجل تقارب وجهات النظر بين أعضاء البرلمان الليبي.

وتستمر التحضيرات لمؤتمر برلين الذي يقتصر على الأطراف الدولية دون مشاركة الأطراف الليبية فيه، وهو الأمر الذي لاقى بعض الانتقادات، خاصة في ظل معلومات عن استثناء بعض المعنية بالملف من الاجتماعات غير أنها القائمة الرسمية لم تعلن بعد.

وفي وقت سابق بعث القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رسائل خلال حواره مع "سبوتنيك"، أنه لا يمكن الحديث عن أي حلول سياسية دون خطة تنهي وجود المليشيات المتطرفة والإرهابية حسب وصفه.

وتراهن ألمانيا على إنجاح هذا المؤتمر الذي سيعقد في مدينة برلين، حيث بدأت لهذا الغرض منذ أسابيع، تحركات دبلوماسية على أكثر من مستوى، لضمان حضور الجهات الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وروسيا، من أجل الاتفاق حول البنود الرئيسية والحلول السياسية اللازمة لوقف الحرب في ليبيا وعدم تكرار أخطاء مؤتمري باريس وباليرمو.