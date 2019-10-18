السفارة السعودية في بيروت تدعو مواطنيها لتسجيل بياناتهم لمغادرة لبنان بأقرب فرصة

دعت السفارة السعودية لدى لبنان مواطنيها، اليوم الجمعة، إلى التواصل معها وتسجيل بياناتهم، استعدادا لمغادرة هذا البلد في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية" تويتر": "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية .. تود من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وتطلب من جميع المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين الإسراع بالتواصل مع السفارة، وتسجيل بياناتهم، استعدادا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة".

وكانت سفارة دولة الكويت لدى لبنان نصحت، في وقت سابق من اليوم، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت بـ "التريث"، وعدم السفر إلى هذه المدينة، في الوقت الحالي.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".