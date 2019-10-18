"نبع السلام" التركي يلاحق المدنيين الفارين من "رأس العين" ويقتل ويصيب العشرات

قتل 21 مدنيا وأصيب أكثر من 60 آخرين باستهداف الطيران الحربي التركي لقوافل نازحين مدنيين أثناء هربهم من المعارك المستمرة في مناطق مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، وغارات أخرى على أحياء المدينة التي تشهد قصفا تركيا هو الأعنف خلال الأيام الأخيرة.

وقال مصدر طبي في مشفى تل تمر لـ"سبوتنيك": إن ارتفاع وتيرة القصف التركي على قرى رأس العين أدى إلى حركة نزوح كبيرة، ون الطيران الحربي التركي استهدف قوافل سيارات المدنيين الفارين على طريق تل تمر رأس العين، ما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة منهم قتلى وجرحى.

وأكد المصدر القصف التركي العنيف لم يتوقف حتى الساعة على قرى منطقة رأس العين بالرغم من الإعلان عن اتفاق أمريكي تركي على وقف لإطلاق النار، مؤكداً أنه نتيجة لاستمرار العملية العسكرية التركية على منطقة رأس العين قتل منذ صباح اليوم حتى اللحظة 21 مدنيا وأصيب أكثر من 60 آخرين بينهم مدنيون حاولوا الفرار من المدينة عبر مدخلها الجنوبي نحو مدينة تل تمر، لافتاً إلى أنه تم إسعاف المصابين من مدينة رأس العين وعدة قرى محيطة إلى مشفى تل تمر.

وكشف المصدر أن المشفى يعمل بطاقته القصوى، لكن حجم الإصابات وكثرتها تقف عائقا أمام تقديم الخدمات الطبية للمصابين: "ونقوم بالتنسيق مع باقي المشافي في محافظة الحسكة لتحويل الإصابات الحرجة إليها".