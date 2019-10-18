أكاديمي سوري: قوات الجيش دخلت معظم المناطق التي كانت في يد "سوريا الديمقراطية"

قال الأستاذ والمحاضر في القانون الدولي، سليمان سليمان، إن "سوريا تتعرض لاعتداء يخالف المواثيق والقوانين الدولية وهو نوع من الإرهاب السياسي والاقتصادي".

وأشار سليمان في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن "الاعتداء التركي في كل التصنيفات العالمية والدولية يعتبر اعتداء على دولة ذات سيادة".

ولفت إلى أن "كل المعاهدات والاتفاقات التركية مع الحلف الغربي لا تعنينا، ما يعنينا أن هناك أرض سورية اقتحمها التركي بحجة إقامة منطقة آمنة أو دفع الشرور أو حفاظا على أمنه القومي واعتدى على دولة ذات سيادة".

وأكد سليمان أن "أي اتفاق مع الأمريكي ليس للدولة السورية به شأن سواء طبق العقوبات أو حذفت".

وأضاف أن "أردوغان لا يفكر في أمنه القومي ولا فيما تحدث عنه سابقا وإنما يشعل الحرب وهو ما لم تقبله الدولة السورية وسترد عليه بكل الوسائل على هذا الاعتداء".

وعن سيطرة تركيا على مناطق في الشمال السوري، قال إن "سوريا اتبعت منذ اللحظات الأولى القنوات السياسية والدبلوماسية وأيضا تحركت القوات العسكرية في الميدان تجاه الحدود ولكن عندما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع ما يسمى قوات قسد تسلم الجيش السوري المنطقة ورفع العلم السوري في معظم هذه المناطق".

وأوضح أن "الدولة السورية قدمت كل الوسائل وفتحت كل القنوات وروح المواطنة، لكن وجود بعض العقول الحامية في قوات سوريا الديمقراطية لن تقبل بذلك ولكن عندما باعهم الأمريكي وتركهم لقمة سائغة للتركي هرولوا تجاه دمشق واستنجدوا بالروسي ليجلسوا على الطاولة مع دمشق لأجل حمايتهم وهو ما حصل بمباركة روسيا وكانت هناك مذكرة تفاهم في منبج وهي عبارة عن بروتوكول مبدأي".

وبيّن أن "قوات الجيش السوري دخلت معظم المناطق التي كانت في يد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعي الإدارة الذاتية".