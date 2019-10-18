مصدر: الولايات المتحدة لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع تركيا حول سوريا

صرّح مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية الاتفاقات مع أنقرة حول شمال شرق سوريا.

منبج - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "الأميركيون لم يناقشوا أي شيء معنا، ليس لديهم الحق في التحدث نيابة عنا والتفاوض مع أي كان، لم نحرر الأرض من الإرهابيين كي نغادر هذا المكان" .

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأعلنت تركيا، بموجب الاتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية في شمال شرق سوريا بإطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، يوم الاثنين الماضي، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.