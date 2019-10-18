بالصور...الجيش السوري يدخل 4 قرى جديدة على الطريق الدولي بين الحسكة وحلب

وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة إن قوات "من الفوج الخامس– هجانة" في الجيش العربي السوري دخلت اليوم الجمعة قرى السلماسة وأم الخير ودشيشة وغرناطة، بهدف تأمين المواقع التي تحصن بها الجيش داخل بلدة تل تمر.

وأضاف المراسل" إن دخول الجيش إلى هذه القرى يعني توسيع نطاق سيطرته على محور الطريق الدولي (الحسكة- حلب) إضافة إلى سيطرته على المحور الشمالي من المدينة على طول يزيد على 15 كم ويتضمن قرى الأربعين وليلان والعامرية والطويلة وصولاً إلى قرية الأهراس التي تبعد 2 كم عن بلدة المناجير."

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وكانت قوات من الفوج الخامس "هجانة" في الجيش السوري بدأت الانتشار الإثنين الماضي في مدينة تل تمر القريبة من الحدود التركية في ريف الحسكة الشمالي الغربي وسط احتفالات شعبية تخللها رفع العلم السوري على كافة المؤسسات العامة في محافظة الحسكة، وباشرت القوات بتسيير الدوريات وإنشاء الحواجز الضرورية لتأمين تل تمر ومحيطها وإشاعة بيئة الأمان، بعدما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة جراء مخاوف السكان من تمدد العملية العسكرية التركية إليها وتعرضها لبطش الفصائل الإرهابية المسلحة الموالية لتركيا.