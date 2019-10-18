"أنصار الله": إحباط محاولات زحف على الحدود والتحالف شن أكثر من 25 غارة

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، إحباط هجمات ومحاولات تقدم نفذها التحالف العربي والجيش اليمني، خلال الساعات الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "قوى العدوان نفذت زحوفات متواصلة في جبهات الحدود والداخل".

وأكد أن تلك الزحوفات "لم تحرز أي تقدم يذكر".

وأشار: "شن طيران العدوان أكثر من 25 غارة خلال الـ 48 ساعة الماضية، أغلبها على محافظتي صعدة وحجة".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في 20 أيلول/سبتمبر المنصرم، عن "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف"، وقالت: "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.