مصر... أنباء مثيرة للجدل حول حذف مليون مواطن من التموين وفرض ضرائب جديدة

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، 12 شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض من المواقع الأجنبية.

وكان من أبرز الشائعات التي نفاها، ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية.

وأوضحت أنه لم يتم البدء فى العمل فى المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتة إلى استمرارها في تلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشددة على أنه لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

كما نفت وزارة التموين المصرية، ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأوضحت أن أي ضرائب جديدة لا تفرض بقرار حكومي لكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.