القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن فلسطينيا جرى صوب نقطة تفتيش بين إسرائيل ومدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية، وكان يحمل "سكينا في يده بهدف مهاجمة أفراد الأمن فيما يبدو".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل فلسطيني وأنه توفي متأثرا بجراحه. ولم يقدم المسؤولون الفلسطينيون مزيدا من التفاصيل.
ووزعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة قالت إنها لموقع الحادث. وأمكن رؤية غطاء بلاستيكي أسود، قالت المتحدثة باسم الوزارة بيتي إلوفيتشي إنه وضع فوق جثة الفلسطيني على جانب الطريق وكانت نقطة التفتيش في الخلفية على بعد أمتار، بحسب "رويترز".
وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ انهيار محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 2014.
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