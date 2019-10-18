مساندة للمتظاهرين في لبنان...نادين الراسي تشعل الإطارات في الشارع.. فيديو

وظهرت نادين الراسي، في مقطع فيديو، وهي تشعل الإطارات وتوجّه رسالة للمتظاهرين، تقول فيها:“احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها“.
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كلمة حق ووجع كلّ لبناني 🇱🇧😥 #إجا_وقت_نحاسب #ثورة #لبنان_ينتفض #نادين_الراسي #شرطة_المشاهير
في سياق متصل، تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والمسنجر والفايس تايم.
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