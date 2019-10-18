صحيفة: قوات إماراتية تنسحب من موقعها بالكامل في اليمن... فيديو

قالت صحيفة يمنية، اليوم الجمعة، إن القوات الإماراتية استكملت عملية انسحابها من قاعدة العند الجوية مساء أمس الخميس.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصدر عسكري، قوله إن "القوات الإماراتية أخلت القاعدة من تواجدها بشكل كامل".

وأشار المصدر إلى أن "قاطرات نقل نقلت آخر ما تبقى من عتاد وآليات داخل القاعدة الجوية وانطلقت صوب ميناء الزيت بعدن".

ونشرت الصحيفة فيديو تقول إنه "للقوات وهي في طريقها إلى عدن من قاعدة العند".

وكانت تعزيزات عسكرية سعودية وسودانية جديدة وصلت، الأربعاء الماضي، إلى عدن لدعم جهود التحالف ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة وكالة "سبوتنيك"، بأن تعزيزات عسكرية سعودية وسودانية تضم دبابات وعربات وجنود وصلت إلى ميناء الزيت، في مديرية البريقة غرب عدن، وتم توزيعها بين مطار عدن الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع وصول تعزيزات إضافية من القوات السعودية والسودانية، للانتشار في قاعدة العند الجوية أكبر قواعد البلاد في محافظة لحج (60 كيلومترا شمال عدن)، التي أخلتها القوات الإماراتية الأسبوع الماضي قبيل مغادرتها.

وسبق تلك التعزيزات، وصول جنود وضباط سعوديين إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، تمركزوا في مطار المحافظة.

في سياق آخر، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" في محافظة تعز، بسحب القوات الإماراتية، 3 عربات من اللواء 35 مدرع المتمركز جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، كانت قدمتها للواء المدرع منها في وقت سابق.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.