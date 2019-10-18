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00:12 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    وزارة الخارجية المصرية

    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

    © Sputnik . Ashraf Kamal
    العالم العربي
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    أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة اليوم في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان.

    ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، دانت فيه الهجوم الإرهابي، الذي أدى إلى سقوط ٦٢ قتيلاً وعشرات الجرحى من المصلين. 

    تفجير مسجد في أفغانستان
    © REUTERS / PARWIZ
    ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا
    وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.

    وكان مسؤولون محليون أفغان قد قالوا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

    وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا. وانهار سقف المسجد بالكامل.

    وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار، إن أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

    وقال مالك محمدي جول شينواري، وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار.

    وأضاف:

    ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب"، مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

    وقال تيزاب خان الضابط بالشرطة الذي كان في الخدمة بالمنطقة وقت الانفجارات "كنت أسمع الملا وهو يلقي الخطبة وفجأة أسكت دوي انفجار صوته".

    وتابع قائلا:

    عندما وصلت إلى موقع الحادث كان الناس يحاولون انتشال الجثث والمصابين، الذين حوصروا تحت السقف المنهار.

    وتسيطر قوات الأمن الأفغانية على منطقة جاودارا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

    وذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستوى قياسيا في الأشهر الثلاثة الماضية إذ وصل إلى 4313 سقطوا بين قتيل وجريح.

    كما قال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، المسؤولين عن تفجير مسجد ننغرهار بالعقاب على جرائمهم غير الإنسانية.

    وقال عبد الله عبد الله في بيان:

    إن تفجير المسجد في ولاية ننغرهار يُظهر مرة أخرى تجاهل الإرهابيين المطلق للحياة الإنسانية وديننا الحنيف.

    وتابع: "نصلي من أجل الشهداء والمصابين، ولكن نتعهد بمعاقبة الجناة، لأن الإرهابيين والمفسدين لن يتم إعفاؤهم من المسؤولية عن مثل هذه الجرائم غير الإنسانية".

    انظر أيضا:

    ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا
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    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, تفجير, مصر
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