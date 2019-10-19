السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين عن لبنان.

وأعلنت السفارة السعودية في لبنان ببيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرا".

تعلن سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً،



شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي،آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار. — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 19, 2019

وأضافت السفارة السعودية "شكرا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وكانت السفارة في وقت سابق قد خصصت السفارة فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت كنقطة تجمع تمهيدا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

بيان هام

حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية فقد خصصت السفارة ( فندق لانكستر بلازا ) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة. — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2019

هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.