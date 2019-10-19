السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

وأعلنت السفارة السعودية في لبنان ببيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرا".
تعلن سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً،— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 19, 2019
شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي،آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.
وأضافت السفارة السعودية "شكرا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".
وكانت السفارة في وقت سابق قد خصصت السفارة فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت كنقطة تجمع تمهيدا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.
بيان هام— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2019
حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية فقد خصصت السفارة ( فندق لانكستر بلازا ) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة.
هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
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