الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس في قصر الإليزيه

وحرص ماكرون على اصطحاب البابا تواضروس فور نزوله من السيارة التي كانت تقله، إلى داخل القصر.

ووفقا لصحيفة "الأهرام" جرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر حيث أكد البابا تواضروس على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلا، قطعت منه بعض الخطوات.

البابا تواضروس في ضيافة الرئيس ماكرون في الإليزيه



Bienvenue à Paris ❤️ pic.twitter.com/oOhenGX9mt — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) October 18, 2019

وعن أحوال الأقباط أشار البابا تواضروس إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد وكذلك تعيين محافظ قبطي وكذلك امرأة قبطية في المنصب ذاته.

وعلى صعيد التعليم ركز البابا على أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.