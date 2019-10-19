أرامكو تكشف كيف أغلقت أكثر من 300 بئر نفط خلال الهجوم الإرهابي

كشف مدیر إدارة الإنتاج في حقل خریص التابع لشركة أرامكو السعودية محمد الصویغ، عن الطريقة التي أغلقت فيها الشركة أكثر من 300 بئر خلال وقوع الھجوم الإرھابي على خریص.

وقال الصویغ، إن الشركة أغلقت أكثر من 300 بئر نفط عن بعد، خلال وقوع الھجوم الإرھابي على خریص، عبر نظام "الحقل الذكي" الذي یشغل حقل وآبار النفط الممتدة على رقعة جغرافیة واسعة ویتحكم بھا عن بعد.

وأكد الصویغ في تقریر أصدرته شركة ارامكو أن وحدات النفط الخمس في خریص تعمل على نحو مستقل، الأمر الذي یوفر المرونة فیما یتعلق باستعادة الإنتاج واستئنافه.

وأضاف الصویغ "تصمیم المرفق المتطور للغایة والاستثمار في العدید من مزایا الاستدامة، كان لھما دور مھم في تمكینه من الصمود بقوة في وجه الھجمات، وھذه الفلسفة في تصمیم وحدات النفط مكنت الشركة من العمل على وحدات النفط التي تضررت في الوقت نفسه الذي تستمر فیه وحدات أخرى سلیمة في الإنتاج، وھو ما شكل عاملا مھما في المحافظة على الإنتاج خلال 24 ساعة من اللحظة التي وقعت فیھا الھجمات"، كما نقلت صحيفة "عكاظ".

ووصفت شركة أرامكو في تقریر أصدرته مؤخرا، إغلاق حقل خریص بـ"المثالي"، مؤكدة أن إغلاقه یعد مثالا راقیا على فن التحكم عن بعد في التقنیة المتطورة من غرفة التحكم المركز".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.