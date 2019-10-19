نائب لبناني: الناس موجوعة والحريري منفتح على كل الخيارات

أشار النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل النيابية محمد الحجار أن التظاهرات التي اندلعت في كل المناطق اللبنانية تعبر عن وجع الناس.

وقال الحجار لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن: "الناس موجوعة وهي تعبر عن وجعها وعن صرختها بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وأشار إلى أن هناك تأخير في تنفيذ الإجراءات المناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأضاف:"الرئيس سعد الحريري كان واضحاً أمس وما قاله الكل يعلمه، اللبنانيون يدركون جيداً أن الحريري يسعى بكل إمكاناته وقدراته إلى إخراج البلد من أزماته ويعمل على تدوير الزوايا قدر الامكان حفاظاً على الاستقرار في البلد".

ورأى النائب اللبناني أنه: "لا حل لإخراج لبنان من الركود الاقتصادي إلا بزيادة النمو التي تفرض وجود اصلاحات ضرورية، والمطلوب إصدار قوانين جديدة تعالج مكامن الخلل في الإدارة اللبنانية ومطلوب كذلك تخفيض العجز في الموازنة".

وعن إمكانية استقالة الحريري بعد مهلة الـ 72 ساعة التي أعطاها لحل الأزمة قال الحجار:"الحريري منفتح على كل الخيارات".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية، بيروت والشمال والجنوب والبقاع، منذ يوم الخميس، بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها خلال دراستها لموازنة 2020، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.