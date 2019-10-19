مقتل 20 من مسلحي حركة الشباب وسط الصومال

لقي نحو 20 من مسلحي حركة الشباب مصرعهم، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، في هجوم مباغت على سيارة كانت تقلهم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الحادث وقع في الطريق الذي يربط بين مدينتي جللقسي وبولوبرتي بإقليم هيران وسط الصومال بحسب مسؤول محلي.

وصرح عمدة مدينة جللقسي محمد نور بأن القوات الحكومية نصبت كمينا لسيارة كانت تقل عناصر من مسلحي حركة الشباب لحظة مرورها في الطريق الذي يربط مدينة جللقسي بمدينة بولوبرتي ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا في السيارة، وعددهم 20 عنصرا.

وأضاف العمدة أن العملية كانت تتم بالتعاون مع سكان المدينتين حيث تسعى تلك العناصر التي تعرضت للعملية لقطع الإمدادات والتنقل وفرض الحصار عليهما.

وأكد محمد نور أن القوات الحكومية بالتعاون مع القوات الأفريقية تمكنت مؤخرا من طرد مسلحي "الشباب" كانوا ينشطون في هذا الطريق الحيوي، فيما لم تعلق "حركة الشباب" حتى الساعة (5:30 بتوقيت غرينتش) على الحادث.