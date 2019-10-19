مقتل 20 من مسلحي حركة الشباب وسط الصومال

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الحادث وقع في الطريق الذي يربط بين مدينتي جللقسي وبولوبرتي بإقليم هيران وسط الصومال بحسب مسؤول محلي.
وأضاف العمدة أن العملية كانت تتم بالتعاون مع سكان المدينتين حيث تسعى تلك العناصر التي تعرضت للعملية لقطع الإمدادات والتنقل وفرض الحصار عليهما.
وأكد محمد نور أن القوات الحكومية بالتعاون مع القوات الأفريقية تمكنت مؤخرا من طرد مسلحي "الشباب" كانوا ينشطون في هذا الطريق الحيوي، فيما لم تعلق "حركة الشباب" حتى الساعة (5:30 بتوقيت غرينتش) على الحادث.
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