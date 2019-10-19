لليوم الثالث على التوالي توافد المحتجين إلى رياض الصلح

توافد مئات المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمطالبة بإسقاط النظام احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.

في المقابل تتواصل عملية قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت بعد أن أقدم بعض المحتجين على إعادة قطع طريق المطار وطريق المدينة الرياضية الذي يربط بيروت بالمطار.

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت "ليس صحيحا أنه لا خيار أمام الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي سوى فرض ضرائب جديدة فهناك خيارات كثيرة بديلة لكن تحتاج لجرأة في القرارات.

وأضاف نصر الله "على الجميع في لبنان من هم في السلطة أو خارجها تحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير الذي يواجه البلد"، متابعا "الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية وإنما نتيجة تراكم عشرات السنين".

وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء أول من أمس؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.