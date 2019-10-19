الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع مطالب المتظاهرين ويدعوهم للتعبير بشكل سلمي

أكد الجيش اللبناني تضامنه مع مطالب المحتجين داعيا إياهم للتعبير بشكل سلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قيادة الجيش في بيان، اليوم السبت "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأضاف البيان "تؤكد [قيادة الجيش] على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء أول من أمس؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.